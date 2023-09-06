المنتخب الاولمبي يتغلب على مكاو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا

2023/09/06 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فاز المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023) على نظيره مكاو، بنتيجة (13 – 0)، ضمن افتتاح منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً التي أنطلقت في الكويت اليوم.

وبهذا الانتصار، رفع العراق رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة، بينما يلتصق مكاو في قاع الترتيب برصيد خال من النقاط.



وسجل الأهداف، بالترتيب الآتي:

1 - حسين عبد الله د (9)

2- الكسندر اوراها د(15)

3- علي جاسم د(26)

4- رضا فاضل د(37)

5- بلند آزاد د (43)

6- علي جاسم د(45)

7- الكسندر اوراها د (45+5)

8- رضا فاضل د (47)

9- رضا فاضل د (56)

10 - حسين عبد الله لاوندي (ركلة جزاء د 59 )

11 - زيد تحسين د (61)

12- ذو الفقار يونس عبد علي د (65)

13- منتظر عبد الأمير د (86)

وحسب نظام المنافسات يخوض 42 منتخبا منافسات من أجل التأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، ضمن 11 مجموعة، حيث تقام التصفيات بنظام التجمع من جولة واحدة، على أن يتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في جميع المجموعات.

وينضم المتأهلون إلى قطر التي صعدت تلقائيا، كونها البلد المضيف، وذلك في نهائيات النسخة السادسة من البطولة القارية، والمقرر إقامة منافساتها من 15 أبريل/نيسان حتى 3 مايو/ آيار 2024، والمؤهلة لأولمبياد باريس.