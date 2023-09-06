عراقيان يتأهلان إلى نهائي البطولة العربية لتنس الرواد في الأردن

2023/09/06 | 21:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل لاعبان عراقيان رائدان في لعبة التنس، يوم الأربعاء، إلى نهائي البطولة العربية لتنس الرواد الجارية أحداثها في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس، ورئيس الوفد، سيف العگيلي، في اتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز، إن "لاعبنا الدولي السابق ومدرب الفئات العمرية الحالي، علي خيري المياحي، تأهل إلى المباراة النهائية بعد تحقيقه الفوز على كريم المصري لاعب منتخب سابق ومدرب بالاتحاد الأردني حالياً، وكانت النتيجة بواقع 6-1، و6-2".

وأضاف أن "اللاعب العراقي الرائد ومدرب الفئات العمرية، عبد الناصر عبد الرزاق، أيضاً تأهل للنهائي، جاء بعد فوزه على لاعب منتخب وطني سابق في ديفز كاب، ونائب رئيس اتحاد مصر حالياً حسن العروسي، في الشوط الأول 6-4 وخسارته في الشوط الثاني بنتيجة 6-0 وفي لقاء الحسم (سوبر تايبريك) حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 10-7 ليتأهل إلى المباراة النهائية".

وأشار العگيلي إلى أن "المدرب عدي أحمد جهاد واللاعبة الرائدة نورا الحمد من الأردن زوجي (مكس) فوق الـ100 سنة تأهلا إلى نهائي البطولة التي ستقام يوم غد الخميس".

وأوضح العگيلي، أن "مباريات البطولة تشهد تنافساً قوياً بين لاعبي منتخبات العرب للرواد"، لافتاً إلى أن "لاعبينا الرواد قدموا أداءً رائعاً وتفوقوا بجدارة واستحقاق على أشقائهم لاعبي المنتخبات العربية الأخرى".