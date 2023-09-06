زيارة محتملة للسوداني إلى كركوك.. وترقب لإعلان "ميثاق وطني"

2023/09/06 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، بان السوداني سيزور كركوك قريباً، فيما أشار الى ان قرارات مهمة قد تصدر وصولا الى خارطة طريق لميثاق وطني ينهي أزمة كركوك.

وقال عودة في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "السوداني في اتصال مستمر مع القيادات الامنية والحكومية في كركوك من اجل الوقوف على طبيعة المشهد بشكل شبه يومي"، لافتا الى ان "هناك قرارات اتخذت اسهمت في تدارك الازمة الاخيرة واحتوائها قبل ان تتفاقم لان هناك جهات كانت تسعى الى اشعال فتيل الازمة".

واضاف، ان "زيارة السوداني الى كركوك متوقعة في القريب العاجل"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء التقى بنخب سياسية عن كركوك من كل الاطياف واستمع الى هواجسهم وتفاعل معها".

وتوقع ان "تصدر قرارات مهمة حول ملف كركوك ابرزها ما يتعلق بالاشكاليات الامنية والسياسية وصولا الى خارطة طريق تمهد لميثاق وطني ينهي السجالات والازمات".

واشار الى ان "الاطار التنسيقي يدرك حساسية ملف كركوك واهمية تعزيز الاستقرار في مدينة تمثل عراقا مصغرا".

وشهدت كركوك السبت (2 أيلول 2023)، أحداث عنف على خلفية تظاهرات كردية مضادة لاعتصام عرب المحافظة امام مقر العمليات المشتركة وقطع طريق كركوك-اربيل، رفضا لتسليم المقر الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتسببت احداث العنف بمقتل 4 أشخاص وإصابة 15 شخصا.