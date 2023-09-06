2023/09/06 | 21:20 - المصدر: الفرات نيوز



مع وصول الزيارة الاربعينية يومها الاخير سجلت الاحصائيات الفنية لدى الجهات المختصة اليوم الأربعاء ما يزيد عن ثلاثين مليون مستخدم للانترنت المجاني في كل من كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والكاظمية وسامراء ومنافذ الشيب والشلامجة والمنذرية وزرباطية

ويذكر ان الوزارة دعمت وبتوجيهات ومتابعة شخصية من السيدة وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري تقديم الانترنت المجاني ولاول مرة ضمن مسارات الزوار والمنافذ الحدودية لدخولهم عن طريق اتخاذ الاجراءات الفنية اللازمة لذلك.



اعلام وزارة الاتصالات

