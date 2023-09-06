2023/09/06 | 21:25 - المصدر: واع

بغداد- واعتغلب منتخبنا الأولمبي، اليوم الأربعاء، على نظيره ماكاو بـ 13 هدفاً مقابل لا شيء ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" منتخبنا الأولمبي تغلب على نظيره ماكاو بـ 13 هدفاً مقابل لا شيء ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً".وأضاف، أن" اللاعب حسين عبد افتتح مهرجان الأهداف في الدقيقة 9 وأضاف الكسندر اوراها الهدف الثاني في الدقيقة 15 وأحرز علي جاسم الهدف الثالث في الدقيقة 27 وأضاف رضا فاضل الهدف الرابع 37، فيما أحرز بلند آزاد الخامس في الدقيقة 43، وأضاف على جاسم الهدف السادس في الدقيقة 44 وأحرز الكسندر اوراها الهدف السابع في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول".وأشار، إلى أن" اللاعب رضا علي استكمل مهرجان الأهداف حيث أضاف هدفين في الدقيقتين 48 و57 وأضاف اللاعب حسين عبد الهدف العاشر في الدقيقة 59 من علامة الجزاء، فيما أضاف اللاعب زيد تحسين الهدف الحادي عشر في الدقيقة 63 وأضاف ذو الفقار الهدف الثاني عشر في الدقيقة 65 وأحرز اللاعب منتظر عبد الهدف الثالث عشر للمنتخب".