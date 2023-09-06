2023/09/06 | 21:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الاربعاء، عن سيطرة مطلقة للقصائد الحسينية بأطوارها ومقاماتها المتعددة على ترند العراق على منصة يوتيوب، مشيرا الى هيمنة 9 مقاطع من اصل 10 في تسلسل قسم الموسيقى في ترند العراق على موقع الفيديوهات الاشهر. وذكر المركز في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “ترند العراق على موقع يوتيوب […]

ظهرت المقالة الإعلام الرقمي : القصائد الحسينية تسيطر على ترند العراق على منصة يوتيوب أولاً على ايرث نيوز.