2023/09/06 | 21:30 - المصدر: ايرث نيوز

مع وصول الزيارة الاربعينية يومها الاخير سجلت الاحصائيات الفنية لدى الجهات المختصة اليوم الأربعاء ما يزيد عن ثلاثين مليون مستخدم للانترنت المجاني في كل من كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والكاظمية وسامراء ومنافذ الشيب والشلامجة والمنذرية وزرباطيةويذكر ان الوزارة دعمت وبتوجيهات ومتابعة شخصية من السيدة وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري تقديم الانترنت المجاني ولاول مرة ضمن […]

ظهرت المقالة الاتصالات: أكثر من 30 مليون مستخدم لخدمة الإنترنت المجاني خلال الأربعينية أولاً على ايرث نيوز.