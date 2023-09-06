2023/09/06 | 21:30 - المصدر: ايرث نيوز

حذرت منظمة الصحة العالمية من “اتجاهات مثيرة للقلق” لمرض “كوفيد-19” قبل حلول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، داعية إلى زيادة عمليات التطعيم والمراقبة. وفي ظل محدودية البيانات بعد أن توقف العديد من البلدان عن الإبلاغ عن بيانات كوفيد، قدرت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة أن مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم موجودون […]

ظهرت المقالة تحذير من الصحة العالمية بشأن اتجاهات “مقلقة” لـ”كوفيد” قبل الشتاء أولاً على ايرث نيوز.