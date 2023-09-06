2023/09/06 | 22:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتبر مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، مساء اليوم الأربعاء، الفوز الكبير على منتخب مكاو لا يُعد مقياساً لكونه أداء من طرف واحد، مؤكداً الاستعداد للمباريات المقبلة.

وقال شنيشل خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "كنت أتمنى أن يكون مستوى المباراة متقارباً كي نستثمر اللقاء بالشكل الأفضل على الصعيدين الفني والبدني، ولكن مع احترامي لمنتخب مكاو هناك فوارق واضحة كانت محصلتها النتيجة الحالية".

وأضاف "طوينا صفحة مواجهة منتخب مكاو بسلبياتها وإيجابياتها، ونتطلع للمباراة المقبلة من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية التي ستصب بشكل عام في جانب ارتفاع المستوى وصولاً لمباراة منتخب الكويت الأهم في المجموعة بحكم تقارب المستوى".

وختم بالقول "لا يمكن قياس قدرات لاعبينا على مختلف الصعد، الفنية والبدنية والخططية، مع منتخب مع احترامي له ضعيف، ومثل هذه المباراة لا تعد المقياس كونها من طرف واحد".

من جانبه، أكد المهاجم حسين لاوندي خلال المؤتمر أن "اللاعبين وضعوا نصب أعينهم أن يقدموا قصارى الجهود لخطف بطاقة التأهل دون النظر لأي حسابات معقدة أخرى".

وقال "سندخل كل مباراة بتعامل نهائي الكؤوس كي لا نفكر بنتيجة أخرى سوى تحقيق الفوز، وهذا ما نبحث عنه كلاعبين لحسم التأهل والتفكير بالتنافس بقوةٍ في البطولة الآسيوية المؤهلة للاولمبياد".

وفاز المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم على نظيره منتخب مكاو فوزاً عريضٍاً بلغ قوامه 13 هدفاً من دون رد في المواجهة التي أقيمت اليوم الأربعاء برسم الجولة الأولى من منافساتِ المجموعة الآسيويّة السادسة المؤهلة للنهائياتِ القارية.