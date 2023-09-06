2023/09/06 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

قال عضو بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الاربعاء، انه يتذكر اجواء التعايش في كركوك حيث أمضى طفولته هناك، لكن أطرافا قادمة من خارج المدينة هي التي تجلب الأزمة إليها، مؤكدا ان قرارات حكومة محمد السوداني تتعرض للعرقلة على يد هذه الأطراف نفسها. واضاف عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري في حديث متلفز […]

ظهرت المقالة حزب بارزاني يتحدث عن أحداث كركوك الأخيرة.. من هنا بدأت الأزمة؟ أولاً على ايرث نيوز.