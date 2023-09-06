2023/09/06 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / رأى عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية النائب شيروان الدوبرداني، اليوم الأربعاء، أن عدم إلتزام بعض الأطراف بالاتفاق السياسي الذي جاء بالحكومة الحالية سيقودنا الى طريق مسدود . وقال الدوبرداني في حديث متلفز تابعته وكالة إيرث نيوز، أن “أحداث كركوك الاخيرة دقت جرس الانذار لائتلاف ادارة الدولة، الذي تشكلت بموجبه الحكومة العراقية […]

ظهرت المقالة حزب بارزاني: عدم الالتزام بالاتفاق السياسي سيقودنا إلى طريق مسدود أولاً على ايرث نيوز.