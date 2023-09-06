ممارسة مسائية تطيح بعشرة مطلوبين في البياع

2023/09/06 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة من شرطة بغداد/ الكرخ، القبض على 10 مطلوبين للقضاء في ممارسة أمنية مسائية بمنطقة البياع اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023).

وأفاد اعلام شرطة الكرخ في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء بلاسم حمد حسن أشرف على الممارسة الأمنية المسائية التي أجرتها مفارز قسم شرطة البياع التابع الى قيادة شرطة بغداد الكرخ حيث ألقت مفارز القسم القبض على عشرة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة وحسب مذكرات قبض قضائية".

وأوضح البيان انه "تم اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم الى مراكز شرطة القسم المذكور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".



