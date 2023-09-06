2023/09/06 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، ان أكثر من ثلاثين مليون مستخدم لخدمة الانترنت المجاني خلال زيارة الأربعين.

وأفادت الاتصالات في بيان تلقته "بغداد اليوم" انه "مع وصول الزيارة الاربعينية يومها الأخير سجلت الاحصائيات الفنية لدى الجهات المختصة اليوم ما يزيد عن ثلاثين مليون مستخدم للانترنت المجاني في كل من كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والكاظمية وسامراء ومنافذ الشيب والشلامجة والمنذرية وزرباطية".

وأكدت انها "دعمت تقديم الانترنت المجاني ولأول مرة ضمن مسارات الزوار والمنافذ الحدودية لدخولهم عن طريق اتخاذ الاجراءات الفنية اللازمة لذلك".

يشار الى ان العتبة العباسية أعلنت ظهر اليوم الأربعاء ان عدد الزائرين الذين شاركوا بمراسيم زيارة الأربعين أكثر من 22 مليون زائر وهو "رقم غير مسبوق".

فيما أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات عن مشاركة أكثر ممن ألفي إعلامي في تغطية الحدث.