2023/09/06 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة النقل عن أعداد المسافرين الذين تم نقلهم على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية من مختلف القطاعات الخارجية الى مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين. وقال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم عاجل في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إن “اجمالي عدد الوافدين بلغ (38,322) زائر توزعوا على (296) […]

ظهرت المقالة النقل إسطولنا الجوي نقل أكثر من 38 ألف مسافر إلى مطاري بغداد والنجف خلال الأربعينية أولاً على ايرث نيوز.