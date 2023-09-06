2023/09/06 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

عقدت هيئة السياحة والاستثمار في حكومة إقليم كردستان مؤتمراً للسياحة والاستثمار في أربيل ومن المقرر أن يستمر يومين. وبحسب مسؤولي السياحة، فإن الهدف من المؤتمر هو زيادة الإيرادات وحجم التجارة في المستقبل، ويرغب المستثمرون من دول الخليج في القدوم للاستثمار في كردستان. وقال مدير تسويق هيئة السياحة سيروان توفيق، في تصريح لوسائل اعلام كردية، إنه […]

ظهرت المقالة إقليم كردستان.. أكثر من 4 ملايين سائح خلال 6 أشهر والأرباح تخطت مليار دولار أولاً على ايرث نيوز.