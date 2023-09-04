2023/09/07 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، عن المؤشرات الإحصائية للاتصالات خلال الزيارة الأربعينية خلال الفترة الممتدة من الخامس من شهر صفر وحتى العشرين منه.

وقال المؤيد في بيان للهيئة تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم خلال هذه الفترة إجراء 160 مليون مكالمة عبر شبكات الهاتف النقال، تضمنت أكثر من 3 ملايين مكالمة دولية، وإرسال 113 مليون رسالة قصيرة في كربلاء وتداول 8 آلاف (تيرابايت) من بيانات الإنترنت عبر شبكات الهاتف النقال".

وأضاف "أما في المدن المقدسة الأربعة مجتمعة وهي كل من كربلاء والنجف، وسامراء، والكاظمية، فقد تم إجراء 333 مليون مكالمة كان من بينها 7.5 مليون مكالمة دولية وتم أيضا إرسال قرابة الـ 221 مليون رسالة قصيرة SMS من قبل المستخدمين في المدن المقدسة".

وفي مجال الانترنت المقدم عبر شبكات الهاتف النقال فأشار المؤيد الى "تبادل 14 ألف (تيرا بايت)" لافتا الى ان "الهيئة شكلت غرفة عمليات مركزية في مدينة كربلاء المقدسة أشرفت على عمل الشركات العاملة في البلاد وحل جميع المشاكل بصورة آنية".

وتابع "أما في إطار الإجراءات الاستباقية والتطويرية فقد تم تشغيل 9500 برج لإيصال خدمات شركات الهاتف النقال للمدن والمنافذ الحدودية التي يمر عبرها الزائرون".

كما أشرفت هيئة الاتصالات وفقاً للمؤيد "على تطوير 3 آلاف خلية خاصة باتصالات الهاتف النقال فضلاً عن نشر 65 برجاً متنقلاً و166 خلية ذكية في مدينة كربلاء المقدسة باستخدام أربع حُزم ترددية بينها التردد 2.6 الذي يستخدم لأول مرة وتم برمجته على 396 خلية اتصال في مدن النجف وكربلاء المقدستين".

ولفت الى "نشر 235 فريقاً فنياً بالتعاون مع الشركات العاملة في البلاد، و10 عجلات متطورة هي الأحدث في المنطقة، حيث تم إجراء 8979 فحصاً تقنياً وتحييد 30 مصدراً للبث غير المرخص".

واستطرد بالقول "كذلك سجلت هيئة الاعلام والاتصالات زيادة بنسبة 100٪ لعدد المشتركين الكلي لشبكات الهاتف النقال في مدينة كربلاء المقدسة مقارنة بالعامين الماضيين، كما سجلت زيادة بنسبة 67٪ لتداول بيانات الإنترنت عبر شركات الهاتف النقال في مدينة كربلاء".

وونوه المؤيد الى "ارتفاع بعدد المكالمات بنسبة 12٪ ضمن نفس الفترة مقارنة بالعامين الماضيين، أما الشكاوى من خدمات الاتصالات والانترنت عبر شركات الهاتف النقال فقد تراجعت بنسبة 91٪ مقارنة بعامي 2022 و2021".