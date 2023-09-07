بثلاث محافظات.. مصرع شاب وشجار بين زوار وسائق وسط إحراق "مضيف عشائري"

2023/09/07 | 00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الأربعاء، بمصرع شاب ووقوع شجار بين زوار وأحد السائقين اضافة الى إحراق "مضيف عشائري بحوادث منفصلة في 3 محافظات عراقية.

وقال مصدر في البصرة لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في العشرينيات من عمره لقي مصرعه بحادث انفجار مخلف حربي في ناحية سفوان، أقصى البصرة جنوبا، حيث تم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وفي ذي قار المحاذية للبصرة، أفاد مصدر أمني، بأن "مجهولين قاموا بإحراق مضيف احد المواطنين بمنطقة خفاجة بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، دون تسجيل أي اضرار بشرية".

وفي السياق، قال مصدر آخر، إن "شجارا وقع بين زوار عائدين من الزيارة الأربعينية في كربلاء وسائق العجلة التي تقلهم في إحدى السيطرات الامنية بسبب خلاف على الاجرة"، لافتا إلى ان "الأجهزة الامنية اعتقلت سائق العجلة وعثرت بحوزته على (مسدس وسكين)، حيث تم نقله لمركز الاحتجاز لإكمال اجراءات التحقيق معه".