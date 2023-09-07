العوادي: رئيس الوزراء يتابع بشكل شخصي عملية التفويج العكسي للزائرين وأبقى اللجنة الأمنية بحالة استنفار

2023/09/07 | 01:20 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس اللجنة الدائمة للزيارات المليونية إحسان العوادي، اليوم الاربعاء ، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع بشكل شخصي خطة التفويج العكسي للزائرين، فيما أوعز إلى اللجنة الامنية العليا واللجنة الخدمية بالاستمرار بالاستنفار التام حتى خروج آخر زائر من كربلاء المقدسة.وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، ان " رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، يتابع بشكل شخصي وبادق التفاصيل عملية التفويج العكسي لزائري الأربعينية وأبقى اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية واللجنة الخدمية برئاسة مكتب رئيس الوزراء في حالة استنفار حتى عودة آخر زائر".وأضاف أن " رئيس الوزراء وجه باستئجار باصات إضافية لنقل الزائرين ضمن خطة التفويج العكسي خصوصاً في المحور الجنوبي من النجف الأشرف إلى المحافظات الجنوبية لمنع أي محاولة لاستغلال الزائرين وانجاز الخطط المعدة على أكمل وجه".وأشار إلى ان " رئيس الوزراء في اتصال مستمر مع المحافظين لإكمال تنفيذ الخطة المعدة للزيارة الأربعينية على أكمل وجه بعد أن سجلت الزيارة لهذا العام أرقاماً غير مسبوقة".