2023/09/07 | 01:20 - المصدر: ايرث نيوز

سجل معدل الحرارة العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة أعلى مستوى لها حتى الآن، على ما أفاد مرصد “كوبرنيكوس” الأوروبي الذي رجح أن يكون العام 2023 أكثر السنوات حرا على الإطلاق. ونظراً إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حراً، بحسب ما قالت سامنثا بورغس مساعدة مديرة مرصد “كوبرنيكوس” للتغير المناخي […]

ظهرت المقالة 2023 أكثر الأعوام حراً على الإطلاق.. وهذه أبرز الأسباب أولاً على ايرث نيوز.