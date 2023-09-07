ماكرون يرفض "علم روسيا" في أولمبياد باريس

2023/09/07 | 08:40 - المصدر: واع

متابعة – واعأكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "العلم الروسي لا يمكن أن يكون موجودا في دورة الألعاب الأولمبية في باريس".وردا على سؤال حول احتمال مشاركة رياضيين روس في الأولمبياد بصفة فردية قال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الرياضية اليومية: "آمل بأن يكون هذا قرارا ضميريا في العالم الأولمبي. ليس على الدولة المضيفة أن تقرر ما يجب على اللجنة الأولمبية الدولية أن تقوم به".وأضاف: " لا يمكن أن يكون هناك علم روسي في أولمبياد باريس، وهنالك إجماع على ذلك، لأن روسيا كدولة لا مكان لها في وقت ترتكب جرائم حرب وترحّل أطفالا على حد قوله ".وتابع "المسألة الحقيقية التي سيتعين على العالم الأولمبي أن يتّخذ قرارا بشأنها هي تلك المتعلّقة بهؤلاء الرياضيين الروس الذين كان بعضهم يستعدون طيلة حياتهم، وقد يكونوا أيضا ضحايا هذا النظام، لذا يجب على اللجنة الأولمبية الدولية أن تتخذ قرارا عادلا ويفهمه الأوكرانيون وهذا هو التوازن الذي علينا تحقيقه".