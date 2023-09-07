2023/09/07 | 08:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس، إن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت نحو 65 مليون برميل خلال ستة أشهر من عام 2023.

وأظهر جدول للإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان صادرات العراق من النفط الخام ومنتجاتها لأمريكا خلال ستة أشهر من عام 2023 وابتداء من شهر كانون الثاني والى نهاية شهر حزيران بلغت 64.737 مليون برميل، مرتفعا بنسبة 33.5% عن نفس الفترة من عام 2022 والتي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيها 48.459 مليون برميل ومرتفعاً بنسبة 139% عن نفس الفترة من عام 2021 التي بلغت الصادرات النفطية فيها لأمريكا 27.046 مليون برميل.

وبين الجدول أن أعلى معدل للصادرات النفطية لأمريكا خلال ستة أشهر من عام 2023 كانت في شهر شباط حيث بلغت 12.168 مليون برميل، فيما كانت أقل معدل الصادرات النفطية لشهر حزيران حيث بلغت 9.330 ملايين برميل.

واشار الى ان اعلى معدل الصادرات في ستة أشهر خلال العشر سنوات التي مضت كانت في عام 2018 حيث بلغت 104.384 ملايين برميل .

ويصدر العراق ما يقارب من 10% من صادراته النفطية لأمريكا، ويعتبر ضمن أهم عشر دول مصدرة لأمريكا بجانب كندا والمكسيك والسعودية.