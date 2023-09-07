2023/09/07 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في تشيلي، اليوم الخميس، إن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل تشيلي. وبحسب المركز الوطني، تم تسجيل الهزات في الساعة 20.48 بالتوقيت المحلي على بعد 24 كيلومترا غرب مدينة تونجوي وبعمق 35 كيلومترا. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار. وتقع […]

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