2023/09/07 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ فجرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية مفاجأة مدوية، إذ أكدت أن كيليان مبابي يستعد للرحيل عن باريس في صيف 2024، لكن هذا لا يعني اتجاهه إلى ريال مدريد. ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن ليفربول سيدخل في منافسة شرسة مع ريال مدريد لضم مبابي في الصيف المقبل بشكل مجاني. الصحيفة قالت إن النادي الإنجليزي يرغب في التعاقد […]

ظهرت المقالة صدمة لجمهور ريال مدريد.. مبابي ينتظر عرضا من فريق آخر غير “الملكي” أولاً على ايرث نيوز.