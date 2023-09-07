نقص الانتباه وفرط النشاط يزيد من خطر الإصابة باضطرابات نفسية

2023/09/07 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكتشف العلماء أن نقص الانتباه وفرط النشاط هو عامل خطر لمشكلات الصحة النفسية مثل الاكتئاب الشديد واضطرابات ما بعد الصدمة واضطراب السلوك الغذائي ومحاولات الانتحار. وتشير مجلة BMJ Mental Health، إلى أن علماء جامعة أوغسبورغ الألمانية أجروا دراسة أظهرت نتائجها أن نقص الانتباه وفرط الحركة يلاحظ لدى الأطفال والمراهقين، وأن 50 بالمئة من […]

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