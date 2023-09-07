رغم فشل الصفقة.. أمل أخير يراود اتحاد جدة بشأن صلاح

2023/09/07 | 09:20 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت تقارير صحيفة، أن هناك أمل أخير لحسم إدارة اتحاد جدة صفقة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رغم التأكيدات بفشل المفاوضات.وكانت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية و"ليفربول إيكو" البريطانية، قد أكدتا فشل المفاوضات بين الناديين (ليفربول واتحاد جدة)، على أن يبقى صلاح في قلعة آنفيلد، على الأقل حتى الميركاتو الشتوي المقبل.من جهته، كتب الصحفي رودي جالتييه المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، أن وفدًا من نادي اتحاد جدة، سوف يعقد اجتماعًا حاسمًا صباح اليوم الخميس مع مسؤولي ليفربول، لحسم صفقة محمد صلاح.وأوضح جالتييه، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "سوف يبذل الوفد الاتحادي قصارى جهدهم لإقناع ليفربول بالتخلي عن صلاح".وأمضى: "الوفد الاتحادي يتكون من اثنين من شركة نادي الاتحاد، واثنين من صندوق الاستثمارات العامة، وواحد من وزارة السياحة"، مبينا أن "كلوب ما زال عند موقفه.. صلاح ليس للبيع".الجدير بالذكر أن اليوم الخميس هو آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية في المملكة العربية السعودية.