2023/09/07 | 09:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، نظيره الهندي في الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم في افتتاح بطولة كأس ملك تايلاند الـ (49)، فيما أعلن مشرف المنتخب جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في المباراة بما فيهم اللاعب زيدان اقبال.

وخاض المنتخب الوطني، مساء أمس الأربعاء، تدريباته في ملعب بلدية شانغهاي تحضيراً للمواجهة، اذ تأتي مشاركة المنتخب العراقي في هذه البطولة استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأكد مشرف المنتخب احمد الموسوي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "اللاعب زيدان إقبال، جاهز للمشاركة في مواجهة اليوم"، مبينا ان "زيدان تعرض في تدريبات أمس لاصابة جاءت في منطقة أسفل الحنك بعد احتكاكه مع اللاعب علي الحمادي، وقام طبيب المنتخب عبد الكريم الصفار بإجراء جراحة موضعية للمنطقة المصابة لن تؤثر على مشاركة اللاعب".

واشار الى ان "جميع اللاعبين يتمتعون بجاهزية تامة ومستعدون لخوض مواجهة اليوم وتحقيق نتائج جيدة في البطولة".

وأوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية المشتركة الى جانب منتخبات: فيتنام والفلبين و(الفائز من إندونيسيا وبروناي).

وسيضيف منتخب العراق في اولى مواجهاته يوم 16 من تشرين الثاني المقبل ،المنتخب الفائز من مباراة إندونيسيا وبروناي، ويكون المنتخب العراقي يوم 21 من الشهر ذاته في ضيافة منتخب فيتنام، كما يستضيف العراق منتخب الفلبين يوم 21 من شهر آذار عام 2024.

وسيكون المنتخب العراقي في ضيافة منتخب الفلبين يوم 6 حزيران عام 2024، وسيكون في ضيافة إندونيسيا او بروناي يوم 11 حزيران 2024 .