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خام البصرة يرتفع لأكثر من دولار

خام البصرة يرتفع لأكثر من دولار
خام البصرة يرتفع لأكثر من دولار
2023/09/07 | 10:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفع سعر خامي البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، لأكثر من دولار واحد للبرميل مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.11 دولار أو ما يعادل 1.28% ليصل الى 87.72 دولارا، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.11 دولار  أو ما يعادل 1.24% ليصل الى  90.67 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط، مع شحة المعروض مع إعلان استمرار السعودية خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل فضلا عن الخفض المقرر من قبل منظمة أوبك لأعضائها.

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