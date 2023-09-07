خام البصرة يرتفع لأكثر من دولار

2023/09/07 | 10:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفع سعر خامي البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، لأكثر من دولار واحد للبرميل مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.11 دولار أو ما يعادل 1.28% ليصل الى 87.72 دولارا، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.11 دولار أو ما يعادل 1.24% ليصل الى 90.67 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط، مع شحة المعروض مع إعلان استمرار السعودية خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل فضلا عن الخفض المقرر من قبل منظمة أوبك لأعضائها.