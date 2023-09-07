التربية تنشر قائمة بتغييرات المناهج الدراسية بعد العودة للنظام الثانوي.. وثيقة

2023/09/07 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة التربية، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، قائمة بأهم التغييرات التي طرأت على المناهج الدراسية بعد الغاء نظام تنويع التعليم والعودة الى النظام الثانوي المعمول به سابقاً.

وطبقًا لوثيقة صادرة من الوزارة، حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منها، فأن" بقيّة المناهج الدراسية تُعتمد كما في العام السابق بشكل كلّي.

وحسب قرار الوزارة، فقد تم اعتماد كتاب "علم الأرض" للصف الرابع الإعدادي ليكون مشتركًا بين العلمي والادبي، بينما يقتصر تدريس كتاب الاقتصاد على الصف الخامس الأدبي دون العلمي.