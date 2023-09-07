2023/09/07 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – السليمانية

أعلن وزير الصحة بإقليم كردستان سامان البرزنجي، اليوم الخميس (7 ايلول 2023)، تسجيل 117 حالة إصابة بمرض الكوليرا في الإقليم، متوقعا زيادة عدد الإصابات.

واوضح البرزنجي في حديث صحافي تابعته "بغداد اليوم"، أن "تفشي الكوليرا مؤخرا في مناطق الإقليم يعود الى المجاري، ومدى نظافة مياه الشرب وطريقة معالجتها وتأمينها للأحياء والمناطق السكنية".

وأكد وزير الصحة في الاقليم، أن "وزارة الصحة في كل عام واعتبارا من شهر حزيران تشرع بإتخاذ التدابير لمواجهة حالات الإسهال والقيء"، مبينا أن" تسجيل الإصابات بالكوليرا امر متوقع لأننا سنوياً نسجل إصابات بهذا المرض".

وأشار إلى "تسجيل 117 حالة تم التأكد من إصابتها بالكوليرا من قبل المختبرات في السليمانية وأربيل، وتوثيقها من بغداد ومنظمة الصحة العالمية"، مبينا أن "محافظة السليمانية وحدها سجلت 50 حالة اصابة".

وفي (5 أيلول 2023) كشف مدير مستشفى شورش بمحافظة السليمانية، جالاك قادر، عن آخر تفاصيل انتشار وباء الكوليرا في المحافظة.

وقال قادر لـ "بغداد اليوم" إن "مستشفى شورش سجلت إصابات بالإسهال الشديد مشكوك فيها على أنها كوليرا"، مبينا ان "صحة السليمانية اتخذت إجراءات وقائية كبيرة بهدف منع انتشار وباء كوليرا، ولكن الأهم في الوقت الحالي، هو تعاون المواطن، وبمجرد التعرض للإسهال يقوم بمراجعة المستشفى، كما أن الإجراءات الوقائية وخاصة شرب الماء الصالح هي الأهم".