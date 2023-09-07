2023/09/07 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

إلقاء القبض على متهم اقدم على اصابة مواطن بطلق ناري . من خلال التوجيهات المستمرة من قبل السيد قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد بملاحقة المطلوبين ، ألقت مفارز قسم شرطة الحي القبض على متهم اقدم على اصابة مواطن بطلق ناري وضبط بحوزته السلاح المستخدم في ذلك بندقية كلاشنكوف . تم إتخاذ […]

ظهرت المقالة “ليكون عبرة”.. شرطة واسط تعتقل شخصا أصاب مواطن “ببندقيته الكلاشنكوف” أولاً على ايرث نيوز.