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“ليكون عبرة”.. شرطة واسط تعتقل شخصا أصاب مواطن “ببندقيته الكلاشنكوف”

“ليكون عبرة”.. شرطة واسط تعتقل شخصا أصاب مواطن “ببندقيته الكلاشنكوف”
“ليكون عبرة”.. شرطة واسط تعتقل شخصا أصاب مواطن “ببندقيته الكلاشنكوف”
2023/09/07 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

إلقاء القبض على متهم اقدم على اصابة مواطن بطلق ناري . من خلال التوجيهات المستمرة من قبل السيد قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد بملاحقة المطلوبين ، ألقت مفارز قسم شرطة الحي القبض على متهم اقدم على اصابة مواطن بطلق ناري وضبط بحوزته السلاح المستخدم في ذلك بندقية كلاشنكوف . تم إتخاذ […]

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