2023/09/07 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، وجهاز الاستخبارات، ووزارة الأمن، في بيان مشترك، عن “توجيه ضربة قوية لشبكة تنظيم أعمال الشغب في البلاد”. وقال البيان المشترك، إنه “تم تحديد شبكة لتنظيم أعمال الشغب في البلاد، بدعم مالي من وزارة الخارجية الأمريكية وبتوجيه من معهد فريدوم هاوس ومعهد تجنب العنف من أجل الديمقراطية، وإدارتهم من قبل […]

ظهرت المقالة إيران تعتقل أعضاء شبكة تمولها أمريكا لتنظيم أعمال شغب في البلاد أولاً على ايرث نيوز.