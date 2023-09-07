2023/09/07 | 11:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم السادس على التوالي، اليوم الخميس، (7 ايلول 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 416 الف دينار، وسعر الشراء 412 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاربعاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 386 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 382 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 420 الف دينار و 430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 390 الفاً و 400 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 390 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 430 الف دينار، وعيار 18 بيع 370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

من جانبه عزا الصائغ وسام الأعرجي، لوكالة شفق نيوز، استقرار اسعار الذهب بالرغم من ارتفاع اسعار الدولار محليا يعود الى ان انخفاض سعر الأونصة عالميا"، مشيرا الى ان "هناك توازناً حصل بين سعر الاونصة التي انخفضت الى 1920 دولارا وبين ارتفاع سعر الدولار الذي وصل الى 154000 دينار مقابل 100 دولار".

واضاف ان "اسعار الذهب تسعر وفقا لعملية حسابية تعتمد على سعر الأونصة عالميا وسعر الدولار محليا في السوق الموازي".

واونصة الذهب أو ما يعرف أيضا بالأوقية تساوي 29.75 غم.