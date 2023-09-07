2023/09/07 | 13:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، انقاذ 20 نزيلا بينهم "كبار سن" من أعلى سطح فندق متعدد الطوابق جراء حريق وسط النجف.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني انقذت عشرين نزيلا بينهم كبار بالسن من جنسيات مختلفة من نزلاء فندق "الرحمن" باستخدام عجلة السلم من أعلى سطح الفندق بالتزامن مع إخماد حادث حريق اندلع داخل الطابق الثالث، والذي تسبب بانبعاثات غازية وأدى إلى إصابات بحالات اختناق وإغماء للنزلاء، مما استدعى عمليات الإخلاء للفندق بالكامل من النزلاء والعمال في وقت الظهيرة من اليوم الخميس في منطقة المدينة القديمة بمحافظة النجف.

وبينت أن فرق الدفاع المدني استنفرت وأنقذت النزلاء مع تقديم الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي للمصابين وآمن نقل الحالات الحرجة من كبار السن إلى المستشفى وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، كما طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الفنادق ومحاسبة المقصرين قانونيا عن إجراءات السلامة.