2023/09/07 | 13:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الخميس، بمصرع واصابة 5 أشخاص بثلاثة حوادث سير منفصلة في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بانقلاب عجلة تقلهم على طريق الخالص - بغداد.

واضاف ان الضحايا كانوا في طريق العودة من كربلاء بعد أداء زيارة الأربعين، وتم نقل جثامينهم إلى الطب العدلي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي حادث آخر لقي مدني مصرعه بانقلاب عجلته على طريق حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة.

وفي حادث ثالث أصيب شخص بجروح خطرة جراء تصادم دراجته النارية مع عجلة اخرى على أحد الطرق الريفية جنوبي قضاء بلدروز 30 كم شرق بعقوبة.