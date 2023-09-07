2023/09/07 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، بمصرع 4 اطفال واصابة والديهم بجروح بليغة من عائلة واحدة بحادث سير على طريق بغداد - كركوك.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "حادث سير "مروع أودى بحياة 4 اطفال فضلا عن اصابة الام والاب بجروح بليغة بالقرب من معسكر الشهيد ابو منتظر المحمداوي على الطريق الرابط بين بغداد - كركوك".

واضاف أنه "تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".



