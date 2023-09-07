2023/09/07 | 13:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أدى صعود الدولار بقوة لدفع الين إلى أقل مستوى في 10 أشهر الخميس، وإبقاء اليورو والجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى في 3 أشهر في وقت وضع فيه المستثمرون كامل ثقتهم في الاقتصاد الأميركي الذي لا يزال قويا رغم قتامة توقعات النمو العالمي. وصعد الدولار لذروة جديدة عند 147.875 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة […]

ظهرت المقالة الدولار يتسيَّد أسواق العملات والين عند أقل مستوى في 10 أشهر أولاً على ايرث نيوز.