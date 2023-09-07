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ماكرون يقترح مناقشة الاستراتيجية الفرنسية بإفريقيا في البرلمان

ماكرون يقترح مناقشة الاستراتيجية الفرنسية بإفريقيا في البرلمان
ماكرون يقترح مناقشة الاستراتيجية الفرنسية بإفريقيا في البرلمان
2023/09/07 | 13:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء الأحزاب إلى بحث الاستراتيجية المتبعة في إفريقيا خلال المناقشات البرلمانية. ذكرت ذلك وكالة “فرانس بريس”، مستشهدة بتصريحات ماكرون: “لقد أتاحت المناقشة حول إفريقيا النظر في الوضع بعدد من البلدان، لا سيما في منطقة الساحل”، مضيفا أنه تم الاتفاق على إجراء مناقشات برلمانية اعتبارا من الخريف حول هذه […]

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