2023/09/07 | 13:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء الأحزاب إلى بحث الاستراتيجية المتبعة في إفريقيا خلال المناقشات البرلمانية. ذكرت ذلك وكالة “فرانس بريس”، مستشهدة بتصريحات ماكرون: “لقد أتاحت المناقشة حول إفريقيا النظر في الوضع بعدد من البلدان، لا سيما في منطقة الساحل”، مضيفا أنه تم الاتفاق على إجراء مناقشات برلمانية اعتبارا من الخريف حول هذه […]

ظهرت المقالة ماكرون يقترح مناقشة الاستراتيجية الفرنسية بإفريقيا في البرلمان أولاً على ايرث نيوز.