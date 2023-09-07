إيجاز برلماني لأزمة كركوك.. خارطة طريق تلوح بالأفق وبغداد تعتمد ثلاث خطوات للتعامل- عاجل

2023/09/07 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال النائب عن إئتلاف دولة القانون باقر الساعدي، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، أنّ محافظة كركوك تجاوزت أزمة بداية أيلول، فيما أعلن عن وجود خارطة طريق وصفها بـ"الوطنيّة" ستتبلور في المحافظة.

وأوضح الساعدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان" الاحداث التي جرت في بداية شهر أيلول بمحافظة كركوك، كانت مثيرة للقلق لكن تمت السيطرة عليها والأوضاع حاليا طبيعية ولاتوجد اي مخاطر جدية على أمن المدينة، لافتا الى ان" ماحصل كان بسبب وجود ضعاف نفوس حاولوا خلط الأوراق لكن جهود القوات الأمنية وتعاون الأطراف الرئيسية أسهما باحتواء الموقف".

وأشار إلى، أن" المدينة المتعددة القوميات، أمام خارطة طريق وطنية قادمة تسعى كل الاطراف ومنها حكومة السوداني الى بلورتها من أجل تفادي تكرار الأزمة، مؤكدا بأن" بغداد اعتمدت ثلاثة مبادى رئيسية في التعامل مع ملف كركوك، وهي أنّ الأمن خط احمر ولايسمح باثارة الفتنة او التجاوز على الأملاك العامة وفرض هيبة الدولة والقانون واحترام حقوق الانسان".

واشار الى ان" ملف كركوك حساس وكبير واستثنائي وأي توافق يجب ان يراعي حقوق كل مكوناتها دون استثناء، مبينا أن" حكومة السوداني تعاملت مع الأحداث الأخيرة بمنطق الحكمة والموضوعية من مبدأ ان جيمع أهالي المدينة "عراقيون".

وشهدت محافظة كركوك خلال الأيام القليلة الماضية توترا أمنيا بعد أن نظم محتجون من العرب والتركمان اعتصاما قرب المقر العام لقوات الأمن في المحافظة، إثر معلومات مفادها أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمر قوات الأمن بتسليم هذا المقر إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغله.

وعلى وقع ذلك، قتل أربعة متظاهرين على الأقل وأصيب 16 آخرون حين اندلعت صدامات خلال التظاهرات التي شهدتها المدينة متعددة القوميات في شمال العراق، حيث فرضت السلطات حظرا للتجول.

ويوم الاثنين الرابع من أيلول الجاري، تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن حدوث اشتباكات ومواجهات مسلحة جديدة بين العرب والتركمان من جهة والكرد من جهة أخرى في كركوك، لتنفي خلية الإعلام الأمني هذه الأنباء.