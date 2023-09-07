2023/09/07 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس (7 ايلول 2023)، انقاذ 20 شخصًا بينهم "كبار بالسن" من حادث حريق اندلع في فندق بمحافظة النجف، فيما طالبت بفتح تحقيق بالحادث.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن" حريقًا أندلع في الطابق الثالث بفندق الرحمن بمدينة النجف الأشرف القديمة، وحاصر 20 نزيلًا بينهم كبار بالسن من جنسيات مختلفة، وتسبب بانبعاثات غازية وحدوث حالات اختناق واغماء للنزلاء في الفندق".

وأضافت، ان" فرق الدفاع المدني، وعن طريق استخدام عجلة السلّم من أعلى سطح الفندق، انقذت 20 شخصًا من النزلاء في الفندق مع إخماد الحريق، وتقديم الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي للمصابين وتامين نقل الحالات الحرجة من كبار السن إلى المستشفى، وانهاء أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وطالبت المديرية بحسب البيان، بـ "فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الفنادق ومحاسبة المقصرين قانونيا عن إجراءات السلامة".



