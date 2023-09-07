أهالي طوبزاوا يعلنون إنهاء احتجاجهم بشأن المعسكر القديم مطالبين بإنشاء متحف يرمز للأنفال

2023/09/07 | 13:40 - المصدر: زاكروس

زاكروس عربية- أربيل أعلن أهالي قرية طوبزاوا -جنوب كركوك، الخميس (7 أيلول 2023)، إنهاء اعتصامهم الذي نظمها المواطنين في القرية منذ بداية الأسبوع الحالي، في وقفة احتجاجية على محاولات الجيش للسيطرة على المعسكر القديم لغرض إعادة بنائه واتخاذه معسكراً له، معبّرين عن خشيتهم من تكرار ما تعرضوا له في عهد النظام السابق وتشريدهم من جديد، فيما طالبوا بإنشاء متحف يرمز إلى الأنفال في مكان المعسكر، بعد ايقاف اجراءات الجيش للاستيلاء عليه واتخاذه معسكراً من جديد