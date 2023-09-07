2023/09/07 | 13:45 - المصدر: نبيل المرسومي

نبيل المرسومي

لماذا لم يستلم الإقليم حصته في موازنة 2023 ؟

حصة الإقليم في موازنة 2023 = 16.498 ترليون دينار

الإيرادات الشهرية غير النفطية في الإقليم = 308 مليار دينار

الرواتب الشهرية لموظفي الإقليم = 906 مليار دينار

بعد توقف صادرات النفط من كردستان منذ 25 آذار الماضي ومن ثم انقطاع الإيرادات النفطية عن الإقليم لا يوجد أي مبرر لعدم ارسال رواتب موظفي الإقليم والخلاف حول الإيرادات غير النفطية لا يبدو كافيا لعدم ارسال الرواتب خاصة وأن قانون الإدارة المالية قد خصص نصف إيرادات الرسوم والضرائب الاتحادية والمنافذ الحدودية الى الإقليم كما خصص للاقليم كل الإيرادات الخاصة بالدوائر البلدية ( الماء والمجاري والبلديات والتخطيط العمراني ) وعلى ذلك يمكن ارسال رواتب موظفي الإقليم كاملة وحجز الجزء المتبقي من حصة الإقليم الى ان تجري التسوية النهائية للإيرادات غير النفطية والمسائل العالقة بين المركز والاقليم خاصة وأن الإقليم يعاني حاليا من ازمة مالية خانقة أدت الى زيادة الفقر والفاقة والبطالة والضرائب جراء تأخر صرف الرواتب وتقطيعها وتوقف الترفيعات والعلاوات للموظفين.

خبر اقتصادي