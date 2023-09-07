الزوراء يحسم ملف محترفيه بتعاقده مع خمسة أفارقة وتونسي وسوري

2023/09/07 | 14:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حسمت إدارة نادي الزوراء ملف محترفيها لتمثيل فريقها الكروي في دوري المحترفين للموسم 2023-2024 وبطولة كاس الاتحاد الاسيوي .

وقال مشرف فريق نادي الزوراء عبد الكريم عبد الرزاق ، لوكالة شفق نيوز ان النادي أكمل ملف تعاقداته مع المحترفين ووصل عددهم الى سبعة محترفين، أربعة من جنوب افريقيا، ومحترف تونسي وآخر سوري.

واوضح، ان المحترفين من جنوب افريقيا هم الجناح الغابوني ابو بكر كوني، والمهاجم الغاني كولينز اوباري، والجناح النيجيري كريستوفر جون، والمهاجم السنغالي لامين تال، والمدافع الموريتاني الحسن احويبيب، والارتكاز التونسي اسكندر الشيحي، والمدافع السوري فراس ارناؤوط.

واوضح ان ستة محترفين وصلوا لمعسكر الزوراء الخالي في دهوك استعداداً للموسم المقبـل بأنتظار وصول المدافع السوري فارس ارناؤوط قريباً.

وسيخوض الزوراء مباريات الذهاب لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ملعب البصرة الدولي الذي اختاره ارضاً لمبارياته في المنافسات الآسيوية لكرة القدم .

وأوقعت القرعة فريق الزوراء في المجموعة الثالثة التي ضمت الى جانبه، الرفاع البحريني، النجمة اللبناني، العربي الكويتي.