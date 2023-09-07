صحة السليمانية تحذر من إضراب الكوادر الطيبة وتطالب بميزانية طوارئ

2023/09/07 | 15:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر مدير عام الصحة في السليمانية صباح هورامي، اليوم الخميس، من مقاطعة الأطباء والعاملين لعملهم بسبب تأخر صرف رواتبهم.

وقال هورامي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "تأخر صرف الرواتب خلق مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، ولقد مارس الأمر ضغوطاً كبيرة علينا، والأطباء والعاملون في مستشفياتنا قد يقاطعون العمل، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير بالتزامن مع انتشار وباء الكوليرا في محافظة وسلامة جميع المرضى".

ودعا هورامي "وزير الصحة ومجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان إلى وضع رواتب الصحة أولاً، وفي حال تم تغيير جدول الرواتب، نطالب بصرف مرتبات عدة مستشفيات أو مؤسسات صحية يومياً بالتوازي مع الوزارات الأخرى"، لافتاً إلى ضرورة صرف رواتب وزارة الصحة خلال أسبوع أو 10 أيام".

وحول متطلبات وباء الكوليرا أكد هورامي أن "وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان مشكورا وعد بتوفير بعض المتطلبات، كون الجميع يعرف ان هذا الوباء جاء مفاجأة ويحتاج إلى متطلبات خاصة، ونحن قدرنا الوضع المالي لحكومة الإقليم لهذا لم نطلب كل الاحتياجات وحاولنا ان نوفر ما نملك لمواجهة الوباء، لكن نحن الآن بحاجة إلى ميزانية طوارئ إذا استطاعت حكومة الإقليم توفيرها لنا".

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي اليوم الخميس، تسجيل 117 حالة إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا في الإقليم، متوقعا زيادة عدد الإصابات.

وتشهد المؤسسات الحكومية في اقليم كوردستان، تأخراً في صرف رواتب الموظفين بسبب تعثر اتفاق سياسي بين بغداد وأربيل حول نسبة الميزانية المخصصة لهذا الغرض.