قائدان عسكريان رفيعان يصلان كركوك للإشراف على الوضع الأمني بالمحافظة

2023/09/07 | 15:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في وزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، بوصول قائدين رفيعي المستوى إلى محافظة كركوك للإشراف المباشر على الأوضاع الأمنية فيها بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله برفقة قائد القوات البرية وصلا إلى محافظة كركوك للاشراف على الوضع الأمني فيها.

وقبل أيام أقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية "عربية وتركمانية" في محافظة كركوك، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجا على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقا للاتفاق السياسي المبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ومساء السبت شهدت كركوك نزول العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

وفرضت السلطات الأمنية العراقية حظراً للتجوال في محافظة كركوك على خلفية التوترات التي رافقت الاحتجاجات في المناطق الكوردية.

يُشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني قد غادر مقاره ومؤسساته الحزبية في محافظة كركوك عقب العملية العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية على المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد بعد استفتاء الاستقلال الذي أجره إقليم كوردستان في أيلول/سبتمبر من العام 2017 ، والذي أدى إلى انسحاب قوات البيشمركة والآسايش من تلك المناطق.