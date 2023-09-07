بشأن احداث كركوك وتأجيل الانتخابات المحلية.. تعليق جديد من الإطار التنسيقي

2023/09/07 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

علق الاطار التنسيقي، اليوم الخميس (7 ايلول 2023)، على الاحداث الاخيرة في محافظة كركوك والحديث عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في 18 كانون الاول المقبل.

وشهدت كركوك السبت (2 أيلول 2023)، أحداث عنف على خلفية تظاهرات كردية مضادة لاعتصام عرب المحافظة امام مقر العمليات المشتركة وقطع طريق كركوك-اربيل، رفضا لتسليم المقر الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتسببت احداث العنف بمقتل 4 أشخاص وإصابة 15 شخصا.

احداث كركوك والانتخابات

يقول القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، إن "ما جرى من احداث في محافظة كركوك مؤخرًا، لن يؤثر على اجراء انتخابات مجالس المحافظات"، مؤكدا أن "الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، ولا توجد أي نية لتأجيلها لأي سبب كان".

وبين الفتلاوي في حديث لـ"بغداد اليوم" ، أن "الجهات الحكومية والأمنية وكذلك المفوضية مستمرة بعملها من أجل توفير كافة المتطلبات للعملية الانتخابية"، مضيفا أن "اي حديث عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات غير صحيح، وهذا التوجه غير مطروق داخل الاروقة السياسية والبرلمانية".

"وثيقة شرف" ودعوة

وفي (5 ايلول 2023)، طرحت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، "وثيقة شرف" للحفاظ على التعايش السلمي في محافظة كركوك وذلك بعد ما شهدته مؤخراً من توترات أمنية.

ودعت القائمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "القوائم الانتخابية والأحزاب المشاركة كافة في انتخابات مجلس محافظة كركوك للتوقيع على وثيقة شرف للتعهد امام أبناء كركوك بالحفاظ على السلم المجتمعي والتعايش السلمي وحرمة إراقة الدم الكركوكي مهما كانت الأسباب".

كما دعت الى "عدم الانجرار الى دعوات التصعيد من أي طرف كان والجلوس على مائدة الحوار والتوافق على حاضر المحافظة ومستقبلها وتحقيق الإدارة المشتركة والعمل على اشراك المكونات جميعاً في إدارة المحافظة وحل الخلافات عبر الحوار البناء والحفاظ على الثوابت الوطنية واحترام توجهات كل القوميات المتعايشة بسلام في كركوك وتحريم الاعتداء على القوات الأمنية بكل صنوفها وعدم المساس بالعلم العراقي او اثارة النعرات القومية والطائفية".