2023/09/07 | 15:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الخميس، بمصرع شخصين جراء حادث سير مروع على طريق بغداد - كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث تسبب بمصرع مهندس في ديوان محافظة ديالى مع نجله بحادث انقلاب عجلة على طريق بغداد - كركوك قرب قضاء آمرلي شرقي صلاح الدين خلال توجههما الى كوردستان.

وتشهد المحافظات العراقية حوادث سير يومية بسبب الطرق او اهمال قواعد السلامة المرورية.

ويتصدر طريق بغداد-كركوك الحوادث المرورية المميتة بسبب زخم السير وغياب أعمال التأهيل والإعمار اللازمة.

وهذا الحادث هو الرابع من نوعه عندما لقي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بانقلاب عجلة تقلهم على طريق الخالص - بغداد، وفي حادث آخر لقي مدني مصرعه بانقلاب عجلته على طريق حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة، وفي حادث ثالث أصيب شخص بجروح خطرة جراء تصادم دراجته النارية مع عجلة اخرى على أحد الطرق الريفية جنوبي قضاء بلدروز 30 كم شرق بعقوبة.