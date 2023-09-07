التربية توضح بشأن المناهج الدراسية المعتمدة للعام الدراسي المقبل

2023/09/07 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، توضيحاً بشأن المناهج الدراسية المعتمدة للعام الدراسي 2023-2024.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الوزارة تود التوضيح حول موضوع المناهج الدراسية المعتمدة للعام 2023-2024 بأنها ستصدر قريباً المناهج الثابتة والتغييرات التي طرأت عليها".

وأشارت الى أن "ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الموضوع عار عن الصحة ومعلومات غير دقيقة"، مؤكدةً على "ضرورة إعتماد الصفحات الرسمية للوزارة لنقلها كل جديد بدقة متناهية".

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وزارة التربية، قائمة بأهم التغييرات التي طرأت على المناهج الدراسية بعد الغاء نظام تنويع التعليم والعودة الى النظام الثانوي المعمول به سابقاً.

وطبقًا لوثيقة صادرة من الوزارة، حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منها، فأن" بقيّة المناهج الدراسية تُعتمد كما في العام السابق بشكل كلّي.

وحسب قرار الوزارة، فقد تم اعتماد كتاب "علم الأرض" للصف الرابع الإعدادي ليكون مشتركًا بين العلمي والادبي، بينما يقتصر تدريس كتاب الاقتصاد على الصف الخامس الأدبي دون العلمي.







