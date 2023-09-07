2023/09/07 | 15:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفاد معهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW Kiel)، بأن دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وعدت بتزويد أوكرانيا بضعف ما وعدت به الولايات المتحدة من مساعدات. وجاء في تقرير صحفي للمعهد الموجود في ألمانيا: “من الواضح أن أوروبا تفوقت على الولايات المتحدة بوعودها بتقديم المساعدة لأوكرانيا، وقد أصبح إجمالي الالتزامات الأوروبية الآن أكثر بمرتين من الأمريكية”. […]

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يعد أوكرانيا بتقديم ضعف المساعدات الأمريكية الموعودة أولاً على ايرث نيوز.