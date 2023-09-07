2023/09/07 | 15:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بأن واشنطن غير راضية عن تغيير السلطة في النيجر، فيما تناقش أجهزة الاستخبارات الأمريكية احتمال تنفيذ عمليات اغتيال لقيادات النيجر الجديدة. جاء ذلك وفق ما ذكره بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، الذي تابع: “يعمل البيت الأبيض الآن على خيارات مختلفة لـ (تعزيز الديمقراطية) في النيجر، ويرى […]

ظهرت المقالة الاستخبارات الخارجية الروسية تتهم الولايات المتحدة بالإعداد لاغتيال قيادات النيجر الجديدة أولاً على ايرث نيوز.