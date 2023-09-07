2023/09/07 | 15:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رفقة الأمير محمد بن سلطان آل سعود في لندن عصر أمس. وجاء نشر الصورة وسط حديث عن مفاوضات اتحاد جدة السعودى لضم الفرعون قبل تقديم العرض الأخير اليوم قبل غلق سوق الانتقالات في السعودية. ويتواجد في العاصمة البريطانية لندن […]

ظهرت المقالة محمد صلاح مع أمير سعودي.. صورة للفرعون المصري تثير جدلا واسعا أولاً على ايرث نيوز.